王毅晤法國外長　呼籲法國為中企提供公平營商環境

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月1日上午在北京會見法國歐洲和外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）。兩人會後共同會見記者。王毅稱，中歐是全面戰略夥伴，合作是中歐關係的主基調，雙方共同利益遠大於分歧。中方立場很明確，那就是開放帶來進步，封閉必然落後。



有記者問及如何看待歐盟對華「去風險」，中方對中歐關係有何看法和期待。王毅表示，中歐是全面戰略夥伴，合作是中歐關係的主基調，雙方共同利益遠大於分歧。今年以來，中歐各層級交往全面重啟，各領域合作全面展開，歐洲對華理性認知在增多，對華合作意願在增強。事實已經證明並將繼續證明，中國對歐洲是機遇而不是風險，是夥伴而不是對手。

王毅指出，「去風險」不能針對特定國家，不能違反世貿規則，不應給商界帶來負面預期。歐洲一些有識之士也在反思，認為與中國脫鈎才是真正的風險。在這個問題上，中方立場很明確，那就是開放帶來進步，封閉必然落後。我們正在不斷放寬市場准入、便利跨境數據流動、促進中外人員往來。中國擴大高水平開放的決心不會變，深化中歐互利合作的決心不會變。我們願同歐方做經貿合作的持久夥伴、科技合作的優先夥伴、產供鏈數據鏈合作的可信夥伴。雙方應共同堅持開放政策，支持自由貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定，促進全球經濟復甦。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年4月1日上午在北京會見法國歐洲和外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）後共同會見記者。（中國外交部網站）

今年是中法建交60周年和中法文化旅遊年，據外交部早前介紹，中方期待同法方一道就中法關係、中歐關係及共同關心的國際和地區問題等深入交流，延續雙方良好對話勢頭，推動中法合作取得更多成果。

中國外交部發言人林劍3月29日稱，塞茹爾內應王毅邀請，將於4月1日起開始任後首次訪華行程。林劍當時說，中方期待同法方一同就中法關係、中歐關係及共同關心的國際和地區問題等深入交流。

王毅2月17日在德國出席慕尼黑安全會議期間會見塞茹爾內，期間談論到中法關係，他稱中方願同法方保持高層往來，希望法方為中歐關係健康穩定發展發揮建設作用。