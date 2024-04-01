韓國總統室首次表明：可調整醫改擴招醫科生人數

韓國總統尹錫悅就醫療界因反對醫改計劃而集體罷工一事向國民道歉後，總統室官員表明，醫學生擴招2000人的名額並非不可更改的指標。



韓聯社4月1日報道，韓國總統室長成太胤4月1日出席韓國放送公社（KBS）一檔節目，在談及尹錫悅就醫改發表的對民談話時發表上述言論。這是總統室首次就醫學生擴招規模提出可調整的立場。

圖爲2024年3月25日，韓國首爾，醫學院教授在醫院遞交辭呈。（Reuters）

韓國政府2月初宣布，將從2025年起每年多招收2000名醫學院新生，引發在職醫生的強烈反彈，9000多名實習住院醫生在2月下旬展開罷工，這場風波至今仍未平息。

尹錫悅4月1日早些時候發表國民講話時說，他身為總統未能及時化解問題，給國民帶來不便和不安，他對此深感抱歉。

成太胤在當天的節目還強調，由於2000人的擴招名額是經過長期流程計算出的數據，即使可以調整，也不能因利害關係方的反對，而突然毫無根據地改為1700人或1500人等數字。因此，醫療界此時應該拿出合理的調整方案，而不是採取集體行動。

他表明，政府不會執着於2000人這一數字，如果以了解提出包括擴招規模在內更好的意見和合理的依據，政府可以轉變政策方向；總統室可以在更為靈活的立場上，研討醫學生擴招問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

