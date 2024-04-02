遇襲NGO世界中央廚房是什麼？　在加沙與烏克蘭戰地開伙救濟難民

非政府組織（NGO）世界中央廚房（World Central Kitchen ）4月2日發聲明稱有7位成員在以色列對加沙的空襲中喪生。遇難者包括一位澳洲公民，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）強調事件完全不可接受切。世界中央廚房的來歷是什麼？又做了什麼？



世界中央廚房是什麼？

世界中央廚房由西班牙裔美國人安德烈斯（José Andrés）及他的妻子Patricia創立。該組織於2010年海地發生大地震後成立，初衷是為了向地震中的倖存者提供緊急食物援助。安德烈斯是一名廚師，他在美國的餐廳擁有兩粒「米芝蓮星星」。在2022年，該組織共有94名職員，所獲捐款與資助總計超過5億美元（約39億港元）。

圖為世界中央廚房組織創辦人安德烈斯（José Andrés）在雅典中央市場購物。（Reuters）

援助烏克蘭和加沙

世界中央廚房組織通過與當地食物供應商、政府和餐廳合作，在受災地區為有需求人士提供食物。

該組織在俄烏戰爭爆發初期於難民聚集地每日派數萬份食物，並在這之後與烏克蘭境內的餐廳合作，免費為有需求人士提供食物。自爆發戰爭以來，該組織已經在烏克蘭提供數以千萬份食物。

圖為2022年6月28日，西班牙馬德里，世界中央廚房組織創辦人安德烈斯（José Andrés）（右一）和美國第一夫人吉爾（Jill Biden）（右二）訪問烏克蘭難民接待中心。（Reuters）

他們還在加沙設有68個「社區廚房」，並以派出逾1,700輛貨車運載食物及煮食設備。

圖為2024年3月21日在巴勒斯坦，世界中央廚房的成員在為巴勒斯坦人準備食物。（X@chefjoseandres/Via Reuters）

該組織在2024年3月15協助救援船從海上運送200噸食物抵達加沙，這批食物經中轉後將運抵加沙中部的倉庫。