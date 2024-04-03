耶倫3日啟程訪華　中國稱冀妥處分歧　外媒列中美經濟4熱點議題

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月3日啟程訪華，中國外交部3日表示，希望美方同中方相向而行，妥處分歧，凝聚共識，加深合作。外媒3日則列出耶倫訪華之旅的4大熱點議題，包括工業產能過剩、企業待遇等。



中國外交部部發言人汪文斌3日在例行記者會回應傳媒提問時稱，中美經濟關係根植於兩國共同利益，本質是互利共贏，希望美方同中方相向而行，妥處分歧，凝聚共識，加深合作，推動中美經濟關係穩定向前發展。

法媒3日列出耶倫訪華之旅要面對的中美經濟4大熱點議題，其一是產能過剩，耶倫之前在3月27日接受媒體訪問表示，準備在訪問時向中方提出部份行業產能過剩問題，確保中國了解這種情況所產生的不良影響，她認為廉價商品充斥美國市場，而且也影響美國的盟友。

其二是美國企業在華待遇，耶倫會在訪華之旅訪問廣州，預計她會與美國公司代表會面，聽取他們的意見。

第三是圍繞國安問題，美方一再推出涉及半導體、人工智能（AI）的管制措施，稱理由是國家安全問題，中方則就此多次批評美方。

第四還有「友岸外包」（Friendshoring）和競爭，報道談到美方的「友岸外包」策略是另一個帶來緊張的領域，此策略是把關鍵的供應鏈設於盟友和合作夥伴之間。