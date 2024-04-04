不滿德國綠黨　博茨瓦納總統擬送2萬頭野生大象給德國

「坐在柏林對博茨瓦納事務發表意見是很容易的，但我們卻要為此付出代價。」德國《圖片報》（Bild）4月2日報道，博茨瓦納（Botswana）總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）表示，為了表達對德國綠黨（Bündnis 90/Die Grünen）的不滿，該國打算贈送2萬頭野生大象給德國，並要求這些動物像在非洲一樣得到自由放養。



報道稱，來自綠黨的德國聯邦環境部長萊姆克（Steffi Lemke）此前表示，德國打算對「狩獵戰利品」進口實施更嚴格的限制。德國環境部計劃全面減少受保護物種狩獵戰利品的進口，並在個別情況下完全禁止進口。

圖為2023年12月2日，阿聯酋杜拜，博茨瓦納總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）在全球氣候變化大會（COP28）上發表演講。（Getty）

這一舉措引起博茨瓦納等非洲國家的不滿，馬西西指出，如果德國實施這項禁令，將會影響博茨瓦納的國庫和當地民眾的生活，還會助長偷獵行為。

馬西西告訴《圖片報》，為了表達對萊姆克等德國綠黨人士的不滿，博茨瓦納準備向德國贈送2萬頭野生大象，並要求這些大象可以在德國自由漫步，「這不是開玩笑」。

報道稱，經過多年的物種保護，博茨瓦納的大象出現過剩現象。目前，該國境內有超過13萬頭大象，大象踩踏人類、毀壞農作物、摧毀村莊，狩獵則成為控制大象數量的一種手段。為了解決大象數量過剩的問題，博茨瓦納已經向安哥拉贈送了8000頭大象。

「我們也願意向德意志聯邦共和國提出這樣的提議，我們不接受拒絕。」馬西西說，「如果你們這麼喜歡大象，那麼請接受我們贈送的這份禮物。你應該按照你試圖告訴我們的方式與動物一起生活。」

馬西西對《圖片報》表示，他很想知道萊姆克準備如何處理這一問題，「坐在柏林對我們在博茨瓦納的事務發表意見是很容易的，但我們正在為保護這些動物而付出代價。」

上個月，博茨瓦納環境和旅遊部長杜梅茲韋尼·姆蒂姆胡盧訪問柏林，呼籲萊姆克不要對狩獵戰利品進口實施限制。姆蒂姆胡盧表示，博茨瓦納已經將全國40%的土地用於保護自然環境和野生動物，大象數量每年以5%的速度增長，「世界應該感謝我們」。

但在會談結束後，姆蒂姆胡盧對萊姆克感到了不滿。他表示：「綠黨用衊視的眼光看待我們……綠黨應該認真對待我們的觀點，傾聽我們的聲音。」

博茨瓦納曾在2014年禁止戰利品狩獵，但在當地社區的壓力下，該國於2019年取消了限制，每年會向獵人發放狩獵配額。博茨瓦納政府透露，2022年，當地社區通過狩獵大象賺取了500多萬美元。

此前，納米比亞（Namibia）政府也對德國環境部提出過抗議。納米比亞環境部長希菲塔3月致信萊姆克，強調戰利品狩獵是嚴格按照國際公認的標準進行，是野生動物種群保護戰略的重要組成部份，任何超出現有規定的限制都是對納米比亞資源可持續利用的非法干涉。

希菲塔表示：「如果德國想讓我們無法進行戰利品狩獵，那就是非法的新殖民主義干涉，與國際形勢背道而馳。事實上，我們無法想像德國會採取這樣的措施，我們兩國是朋友。如果你想要保護動物，你就必須允許受控制的狩獵。就像在德國和歐洲一樣，可持續狩獵是物種保護的重要組成部份。」

德國並不禁止狩獵，允許取得狩獵執照的相關人員在特定的狩獵季節和有限的配額下進行狩獵。

對於非洲國家的不滿，德國環境部發言人2日告訴法媒，作為歐盟最大的狩獵戰利品進口國之一，德國正在與博茨瓦納等受到進口限制影響的非洲國家進行談判，「我們有責任，盡一切努力確保狩獵戰利品的進口可持續且合法。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

