美媒：美國以色列官員視像會晤氣氛緊張　以部長大喊大叫揮舞雙臂

以色列部長對美國高官「大喊大叫、揮舞雙臂」的畫面感有了，儘管當事方並不承認。4月4日，美國全國廣播公司新聞網（NBC News）引述兩名美國官員和一名前美國官員報道稱，以色列高級官員德爾默（Ron Dermer）在討論加沙問題的會議上大喊大叫，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）也在會議現場。



在此之前，以色列提出把拉法地區避難的上百萬巴勒斯坦平民撤走，然後安置在帳篷裏。美國人提出質疑後，會議氣氛變得緊張起來。

據報道，三名前任或現任美國官員表示，美國和以色列高級官員在周一舉行了一場視像會議，試圖討論以色列為地面入侵拉法所提出的計劃。

以色列提出，要在幾週時間內將140萬平民從拉法轉移到搭建在該地區北部的帳篷中。但以色列的提議並未包括解決衛生需求的計劃，也沒有評估需要多少食物或水，以及這些資源從哪裏來。以色列官員只仔細考慮了採購數十萬頂帳篷中的一小部份。

當美方表示他們認為這個想法不現實時，以色列官員爆發了。

以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）2022年12月在耶路撒冷宣誓就職（Reuters）

除了沙利文和布林肯，還有來自白宮、國務院和五角大樓的另外七名以上的美國高級官員參加了視像會議。以色列方面除了以色列戰略事務部長德爾默，還有色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）。

美國官員們對比稱，德爾默在為計劃辯護時開始大喊大叫，揮舞雙臂。沙利文、布林肯等參加會議的美國官員則保持冷靜，沒有做出同樣的回應。

公開資料顯示，德爾默出生於美國，曾在2013年至2021年擔任以色列駐美大使，自2022年起擔任以色列戰略事務部長。

兩名美國政府官員指出，長期以來，德爾默在與美國官員的會議上表現「生動」已是家常便飯，這次會議並不比近期美以兩國政府的其他對話更具爭議。

一名官員還補充說，這次會議富有成效，目的是讓美國和以色列開始圍繞以色列推進加沙戰爭的可能方式進行一系列討論，而不是提出詳細計劃。消息人士說，以色列並未提供關於從地面實際入侵拉法的太多具體訊息，更詳細的討論預計要等到兩國官員下周舉行的另一次會議上。

圖為2024年3月22日，布林肯結束以色列訪問，在特拉維夫機場準備搭乘專機離開。（Reuters）

美媒這一波「畫面感十足」的爆料，引起了以色列的不滿。

一名出席會議的以色列官員表示，NBC新聞對此的描述「歪曲了房間裏發生的事情。即使存在分歧，會議也是富有建設性和相互尊重的。從頭到尾都沒有大喊大叫。」

美國國家安全委員會發言人則拒絕發表評論。美國國家安全委員會發言人柯比曾在周一會議結束後表示，「召開這次會議就是為了討論我們對拉法重大地面行動的擔憂，併為（以色列人）提出更加精準、更有針對性的可行替代方案。」

此前，在美國投棄權票的情況下，聯合國安理會3月25日終於通過決議要求加沙齋月停火。以色列總理內塔尼亞胡為此取消了派代表團前往華盛頓，面對面討論以色列在加沙南部城市拉法軍事行動的計劃，上百萬流離失所的巴勒斯坦人正在這裏避難。

兩國官員舉行線上會議的當天（1日），國際食品援助組織「世界中央廚房」（WCK）7名工作人員在加沙遭以軍空襲遇難，事件持續發酵。

美國總統拜登（Joe Biden）2日發表聲明，批評以色列沒有采取足夠的措施保護救援人員和平民，要求以色列儘快完成調查、追究責任並公布調查結果，並稱自己「憤怒心碎」。美國政治新聞網站「Politico」評論認為，這一外交譴責聲明「是以色列政府及其美國盟友之間爆發裂痕的罕見例證」。

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