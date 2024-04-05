拜登警告內塔尼亞胡：美國援以色列政策或改

美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月4日通電話。拜登警告以色列「美國對加沙的政策將取決於華府對以色列立即採取的這些措施的評估」。



美國白宮官員宣布兩人通話結束時稱，通話時長持續不到30分鐘。

拜登在7名國際救援組織人員在加沙死後告訴以色列總理內塔尼亞胡，美國接下來對以色列的援助將取決於以色列採取什麼具體措施保護加沙的平民和援助工作者。

白宮指他明確指出，以色列需宣布並實施一系列特定、具體和可衡量的步驟，以解決平民受傷害、人道苦難和援助工作者的安全問題。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年10月18日在特拉維夫會面。（Reuters）

非政府組織（NGO）世界中央廚房（World Central Kitchen）7名援助工作者4月1日在加沙地帶中部死於以色列的空襲。內塔尼亞胡承認誤襲，導致7人死亡。世界中央廚房創辦人安德烈斯（José Andrés）4月3日稱以色列軍隊有系統性地、逐部針對他們的車輛。

美國作為以色列堅定支持者，美國總統抵住外界要求其停止援助或停止向以色列運送武器的壓力。他今次警告標誌着他第一次威脅可能改變有關做法，這一發展可能會改變近6個月戰爭的動態。