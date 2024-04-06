美國新澤西州4.8級地震　FAA：紐瓦克機場短暫停飛

美國新澤西州4月5日早上發生黎克特制4.8級地震，據外媒指，紐約、費城（Philadelphia）等地有震感。美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）表示，紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）停飛至東部時間5日下午12時30分（香港時間6日上午1時30分）。



紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示，他們正認真看待地震，因為可能會發生餘震，他們一直與白宮溝通，目前尚未發現任何危及生命的情況。

美國地質調查局（USGS）一度修改震級為4.7級，之後再修正為4.8級，震源深度僅4.7公里。震央位於新澤西州亨特登縣（Hunterdon County）。

《每日郵報》指，社交網站有大量網民發文，稱在新澤西州、紐約、費城、維珍尼亞州（Virginia）等地感到明顯震動，也有紐約布魯克林（Brooklyn）社區居民稱感到「大廈在震動」。

美國主播Megyn Kelly在社交網站發文指，她在康涅狄格州（Connecticut）也感到有地震，並指「太瘋狂了！誰也感覺到？」

身在紐約市的奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）也發文指，「我們剛經歷地震了嗎？！紐約市。」

她之後稱「這實在是太瘋狂。希望大家都沒事，盼建築物沒有受損。」

紐約消防部門稱，暫時未有收到傷亡報告。

《每日郵報》指，紐約對上一次感到明顯地震是在1884年。