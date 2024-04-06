菲律賓指2艘中國海警船鱟藤礁騷擾菲漁船　中方：依法依規處置

菲律賓政府4月6日指，多艘菲律賓漁船在南海的鱟藤礁（菲稱易洛魁礁，Iroquois Reef）遭2艘中國海警船騷擾。中國海警局新聞發言人甘羽同日回應事件。



甘羽稱，4月4日，菲方組織多艘船隻非法位中國南沙群島鱟藤礁鄰近海域活動，中國海警依法依規處置，現場操作專業規範。中國對包括鱟藤礁在內的南沙群島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權，菲公務船打着所謂「護漁」幌子非法侵權挑釁，組織媒體蓄意煽炒誤導，持續破壞南海穩定。

甘羽稱，中方正告菲方，任何侵權伎倆都是徒勞。中國海警將依法在中國管轄海域常態維權執法，堅決維護領土主權和海洋權益。

圖為2024年3月23日，菲律賓海警正在南海進行補給任務。（Reuters）

路透社報道，菲律賓人海岸防衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）在社交平台X留言，指事件發生在4日，中國海警在南海鱟藤礁（菲稱易洛魁礁，Iroquois Reef）假裝動員使用水炮，並威脅菲律賓的漁民。

另外，菲律賓國防部同日宣布，菲律賓聯同美國、日本及澳洲7日舉行海洋合作活動，以示對印太地區自由和開放的支持。當局指，有關演習包括在南海馬尼拉的專屬經濟區內進行通訊活動和警戒演習，以加強這些國家武裝部隊的理論、戰術、技術和程序的互通能力。