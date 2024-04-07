世衛：加沙最大醫院已成空殼　譚德塞：短期內難恢復最低限度功能

世界衛生組織（WHO）說，加沙地帶最大的醫院，已在以色列近期的圍困之下淪為一具空殼，裏面還有許多屍體。



法媒報道，以色列軍隊在加沙希法醫院（Al-Shifa Hospital）開展為期兩周的軍事行動，最終於星期一（4月1日）撤出醫院。世界衛生組織星期五（5日）進入遭破壞的希法醫院後，描述院內可怕的場景，一些屍體只被部分掩埋，四肢露在外面，腐爛的遺體散發着惡臭。

以軍此前說，這次行動是為消滅藏匿在醫院裏的哈馬斯武裝分子。

世衛說，自3月25日以來，該組織領導的一個特派團多次試圖進入希法醫院，但都沒能成功。特派團發現醫院遭到大規模破壞，醫院完全無法運作。

以巴戰爭：2024年4月2日，加沙希法醫院（Al Shifa Hospital）經過以軍兩星期圍攻後，醫院建築嚴重受損。圖為醫院內部情況。 （Reuters）

世衛指，在圍困期間，病人在惡劣條件下被關押，忍受着嚴重缺乏食物、水、醫療保健、個人和環境衛生的狀況，在槍口下被迫在建築物之間轉移。至少有20名病人因無法獲得醫療服務而死亡。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在X發文說：「世衛及合作夥伴設法抵達希法醫院，它曾是加沙衛生系統的支柱，但經歷最近的圍困之後，現在已成為一個空殼，裏面還有人的墳墓。」

世衛在一份聲明中表示，希法醫院裏已經沒有病人，急診科和行政及外科大樓外挖了很多淺墳，「許多屍體被部分掩埋，肢體清晰可見」。

世衛工作人員在訪問期間看到至少五具屍體半躺在地上，暴露在高溫中，醫院大院瀰漫着屍體腐爛的刺鼻氣味。

世衛強調：「維護尊嚴，即使是在死亡的情況下，也是人性不可或缺的行為。」

譚德塞說，醫院建築群的大部分建築被大面積摧毀，大多數資產受損，或是已經化為灰燼，「即使在短期內恢復（醫院）最低限度的功能，似乎也不可能」。

他表明，在以色列去年對希法醫院發動第一次毀滅性襲擊之後，世衛和其他援助團體為恢復希法醫院基本服務所做的努力如今已付諸東流。「人們再次被剝奪獲得救生保健服務的機會。」

世衛指，加沙的36家主要醫院中，目前只有10家仍在部分運轉。譚德塞呼籲保護加沙剩餘的醫療設施，並讓人道主義援助暢通無阻地進入和穿越加沙地帶，以及以哈雙方實現停火。

以巴戰爭：2024年4月2日，以軍結束圍攻加沙希法醫院（Al Shifa Hospital）及附近區域，民眾挖掘被掩埋的死者屍體。 （Reuters）

譚德塞還呼籲建立一個有效的消除衝突機制，即事先與以色列軍方就援助任務進行清場的過程，以確保這些任務能夠安全無阻地進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

