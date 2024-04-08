蔡英文晤澳洲跨黨派訪問團　澳議員：了解維持印太和平穩定重要性

撰文：聯合早報
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澳洲眾議員華勒斯在與台灣總統蔡英文會面時說，台灣和澳洲都了解維持印太區域和平穩定的重要性，台澳戰略夥伴關係對區域安全做出重大貢獻。

據台灣總統府官網消息，澳洲情報暨安全聯席委員會副主席華勒斯（Andrew Wallace）與澳洲外交國防暨貿易聯席委員會主席諾伊曼（Shayne Neumann）率領跨黨派議員團，在4月8日至12日訪問台灣。

華勒斯星期一（8日）在台總統府與蔡英文會面時說，在不斷變化的地緣政治下，安全合作至關重要。澳台基於以規則為基礎、建立開放與包容的印太區域作為共同利益。大家團結一致，反對任何會對區域穩定造成威脅的力量。

他指出，在防衛合作方面，澳台共同參與聯合演習、情資共享，以及建構計劃。澳洲、美國、日本和菲律賓此刻也正在南中國海進行聯合海上演習。

美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）上周罕見表態，澳洲、英國和美國之間的澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）潛艇協議可能有助於遏阻中國大陸對台灣的行動。

蔡英文會見華勒斯和諾伊曼一行時說，台灣和澳洲都堅守民主自由價值，兩地合作交流在澳洲國會跨黨派的努力下越來越密切。

她感謝澳洲這幾年來，多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性，並期待澳洲支持台澳洽簽經濟合作協定（ECA）以深化經貿連結，以及支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），共同促進區域的繁榮發展。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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