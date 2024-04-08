中國副財長講述耶倫訪華情況　雙方達成2項新共識

撰文：官祿倡 成依華
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中國財政部副部長廖岷4月8日向傳媒講述美國財政部部長（Janet Yellen）訪華的情況，據他所指，雙方達成2項新的共識成果。

此二項新共識，一是由兩國財政部牽頭，在中美經濟工作組框架下就兩國及全球經濟平衡增長議題進行交流。

二是由中國人民銀行和美國財政部牽頭，在金融工作組框架下就金融穩定、可持續金融、反洗錢等議題持續開展交流。

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廖岷也談到下一步安排，他稱遵照雙方牽頭人指示，雙方工作層將在經濟、金融工作組項下持續推進落實上述共識，兩個工作組的第四次會議擬於4月中旬在美國華盛頓召開的世界銀行/國際貨幣基金組織春季會議期間分別舉行。

他也講述雙方關切的議題，據他指，雙方認為每個國家都有維護國家安全的合理需要，但中方強調不應泛化「國家安全」概念，以所謂「多元化」為由衝擊兩國及全球正常貿易投資往來和產供鏈穩定。

中方對美方制裁提出嚴重關切

他指中方明確表達對美方制裁限制中國企業、對華加徵關稅、對華投資限制等措施的嚴重關切，指出這些措施損害中國企業和民眾的正當權益，也不利於美國企業和民眾的福祉。他稱中方歡迎美方關於無意尋求對華脫鈎的表態，希望美方採取切實行動，停止制裁限制中國企業，他又指針對美方提出的產能過剩等問題，中方充分回應。

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