西班牙將廢除「黃金簽證」計劃　累計發放數千簽證中國人最多

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）星期一（4月8日）說，西班牙將廢除黃金簽證計劃。該計劃向在西班牙進行大量房地產投資的外國人授予居留權。



路透社報道，桑切斯說，結束該計劃將有助於使獲得價格合理的住房成為「一種權利，而不是一種投機行為」。

該計劃向在西班牙房地產投資至少50萬歐元（約424萬港元）的非歐盟公民授予特別簽證，允許他們在西班牙生活和工作三年。

「如今，每100個此類簽證中有94個與房地產投資有關……在面臨高度壓力的市場的大城市，那些已經在那裏生活、工作和納稅的人幾乎不可能找到像樣的住房。」

他補充說，政府將在研究住房部提交的報告後，在星期二（9日）的每周內閣會議上啟動取消該計劃的程序。

西班牙的黃金簽證計劃過往收到不少非歐盟居民的歡迎。根據政府數據，從2013年計劃啟動到2022年11月，西班牙發放了近5000份黃金簽證，其中中國投資者位居榜首。

鄰國葡萄牙最近修改了自己的「黃金簽證」計劃，排除了房地產投資，以應對住房危機。想要獲得居留權的外國人仍然可以將資金投入投資基金。

歐盟委員會長期以來一直以安全風險為由呼籲終止所有此類計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

