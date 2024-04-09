英外相卡梅倫訪美　與布林肯特朗普會面

英國外相卡梅倫（David Cameron）4月9日出訪美國，行程包括與國務卿布林肯（Antony Blinken）、前總統特朗普（Donald Trump）會面，並會敦促美國國會通過對烏克蘭的新一輪援助法案，以及討論加沙局勢等。



路透社報道，英國外交部表示，卡梅倫會在佛羅里達州與特朗普會面，形容這是與在野黨總統候選人接觸的正常做法，但沒透露雙方可能討論的內容。

卡梅倫上週曾表示，計劃會在今次訪問與共和黨籍的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）會晤，敦促對方通過停滯多時的600億美元對烏克蘭軍事援助法案。

他指出，烏克蘭的成功與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的失敗，對美國及歐洲的安全非常重要，強調有需要展示普京的侵略不會成功；否則只會鼓勵對方進一步企強行圖重塑歐洲邊界，並向北京、德黑蘭及平壤發出明顯訊號。

英國外交部的聲明亦提到，卡梅倫的訪美之行將強調向俄羅斯增加經濟壓力，以及向烏克蘭提供所需的軍事和人道援助，為基輔方面加強防禦能力及準備在明年反攻。

另外卡梅倫會討論海路運送加沙人道物資、推動全面及透明地調查7名非政府組織世界中央廚房（World Central Kitchen）人員喪生事件，以及重申以色列有權根據國際法行使自衛權，但強調有需要作出重要改變，保障地面援助人員的安全。