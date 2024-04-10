歐洲人權法院開先例　裁定瑞士對抗氣候變化不力侵害人權

瑞士一個代表年長婦女的組織，早前控告瑞士政府對抗氣候變化不力，導致她們面臨在熱浪中死亡的風險。歐洲人權法院4月9日開先例，裁定瑞士政府違反歐洲人權公約。



路透社報道，歐洲人權法院（European Court of Human Rights）院長Siofra O'Leary表示，瑞士政府實施的國內政策，在應對氣候變遷方面不夠充足，導致國民在私人及家庭生活方面的人權受到侵犯。有分析認為，法院這項裁決，可能在歐洲各地及其他地區引發連鎖效應。

法新社及英國廣播公司（BBC）報道，訴訟由瑞士的「年長婦女氣候保護協會」（Senior Women for Climate Protection，暫譯）及4名會員提出。該組織由2,500名女性組成，平均年齡73歲。

這些婦女控訴，瑞士當局在氣候保護方面的失敗，或「嚴重損害」她們的健康，因為當瑞士遭遇熱浪時，她們無法離家外出，健康也受到影響。

法新社報道，歐洲人權法院裁定，瑞士政府違反歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）第8條，內容保障「私人和家庭生活獲得尊重的權利」。

歐洲人權法院同日審理3件控告歐洲國家政府的相關案件，但其餘2宗遭到駁回。