美媒：以色列防長向美國表示　進攻拉法日期尚未決定

美國新聞網站Axios星期二（4月9日）引述知情人士消息稱，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）8日告訴美國防長奧斯汀（Lloyd Austin），以色列尚未敲定在加沙地帶南部城市拉法（Rafah）發動地面攻勢的日期。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8日晚發表視頻講話時說，以色列國防軍已有向拉法發動攻勢的日期。拉法是100多萬流離失所的巴勒斯坦人在加沙地帶的最後避難所。

另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，拉法的局勢不存在「迫在眉睫」的情況，他預計以色列和美國官員將於下周就以色列在拉法的潛在軍事行動舉行會議。

路透社報道，布林肯星期二在國務院與英國外相卡梅倫（David Cameron）會面後說，以色列並沒有向華盛頓提供向拉法發動攻勢的具體日期，他說：「相反，我們和以色列正就在拉法採取的任何行動進行對話。」

他預計美以官員將在下周舉行會議。

布林肯說：「我不認為以色列會在我們進行會議前採取任何行動。所以，我不認為目前存在任何迫在眉睫的情況。但我們還有很多工作得做。我們仍然堅信，在拉法進行重大的軍事行動是極度危險的，那將使平民受到傷害。」

他說，美國將繼續與卡塔爾和埃及就加沙地帶停火協議進行密切合作。

布林肯說，400輛援助物資卡車8日獲准進入加沙地帶，這是自去年10月7日以哈爆發新一輪衝突以來，最多援助物資卡車進入加沙地帶。

本文獲《聯合早報》授權轉載

