王文濤晤武契奇　冀中塞加快推進貿易基建及世博會等領域合作

中國商務部部長王文濤4月10日在貝爾格萊德（Belgrade），與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）會面。王文濤表示，中塞雙邊關係持續深化，經貿合作強勁有力，務實成果不斷湧現。中方願與塞方一道，加快推進雙邊貿易、投資和基礎設施領域合作，拓展數字、綠色和世博會相關領域合作，將中塞傳統友誼轉化為更多務實經貿合作成果。



武契奇表示，塞方高度重視中塞全面戰略夥伴關係，感謝中方長期以來對塞爾維亞給予的寶貴支持，期待塞中關係在經貿等各個領域取得更大發展。塞方支持中國企業在塞經營發展，歡迎更多高科技、新能源企業赴塞投資興業，實現合作共贏，並期待向中方學習舉辦世博會經驗。

王文濤4月10日主持中國—塞爾維亞經貿混委會第11次會議。 （中國商務部圖片）

王文濤同日與塞爾維亞內外貿易部部長莫米羅維奇（Tomislav Momirović），共同主持中國—塞爾維亞經貿混委會第11次會議。雙方就加快落實兩國元首達成的重要共識，共同推動中塞經貿關係高質量發展深入友好交換意見。

王文濤表示，兩國全面戰略夥伴關係深入發展，雙方積極共建「一帶一路」深化在中國—中東歐國家合作機制內合作，雙邊經貿合作實現跨越式發展。很高興看到塞經濟保持健康穩定增長，營商環境進一步改善。中方願同塞方一道，認真落實兩國元首達成的重要共識，以中塞自貿協定生效和塞爾維亞舉辦2027年認可類世博會為契機，持續擴大雙邊貿易規模，深入挖掘新的投資機會，持續推進基礎設施合作。