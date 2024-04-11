伊朗預告報復以色列　漢莎航空：停飛來往德黑蘭航班

伊朗稱會就駐敘使館建築被炸進行報復，德國漢莎航空（Lufthansa）宣布，鑑於目前中東局勢，停飛來往伊朗首都德黑蘭的航班（Tehran）航班。



伊朗通訊社Mehr在社交媒體X曾發文稱，德黑蘭上空的所有空域已因軍事演習而關閉，令局勢一時變得緊張。不過Mehr隨後刪除了該報告，並否認曾發布過此類資訊。

2024年3月7日，德國法蘭克福，由於德國服務行業工會（Verdi）號召罷工，法蘭克福機場對計劃出發的乘客關閉，漢莎航空的飛機停在停機坪上。（Reuters）

彭博社4月10日引述未具名美國和以色列官員稱，未來數天伊朗或其代理人看來即將對以色列發動大規模導彈或無人機攻擊。這將標誌着這場自2023年10月7日的顯著擴大。

這些知情人士稱，潛在的襲擊可能會在未來數天發生，可能會使用高精度導彈。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2024年3月26日在五角大樓與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面。（Reuters）

其中一位知情人士表示，根據美國和以色列情報機構的評估，襲擊的發生更多被視為「時間問題」，而不是「會否發生」的問題。

知情人士稱以色列的西方盟國已被告知，以色列政府和軍事設施可能成為襲擊目標，但民用設施預計不會成為襲擊目標。

2024年4月8日，在加沙南部拉法的帳篷營地，一個流離失所的巴勒斯坦家庭在準備開齋節所用的製作傳統蛋糕。開齋節標誌着穆斯林齋戒月的結束。（Reuters）

以色列告訴盟友，他們正等待這次襲擊發生，然後再對加沙拉法（Rafah）的哈馬斯發動另一次地面進攻，儘管外畀還不清楚這次行動何時開始。

伊朗在敘利亞（Syria）首都大馬士革（Damascus）的大使館附屬建築物4月1日疑遭以色到空襲，死者包括7名伊朗軍事顧問。以色列沒明確承認策動是次襲擊。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）指責以色列發動空襲，並表示「必須受到懲罰，也必須受到懲罰」。