緬甸政府軍失守邊境重鎮　約200人逃入泰國

緬甸克倫民族聯盟（KNU）發言人蘇瑙蒂（Saw Taw Nee）稱，約200名政府軍棄守位於渺瓦底鎮（Myawaddy）附近的基地，10日晚撤至泰緬友誼橋。KNU是在渺瓦底鎮進行的襲擊的團體。



爭奪渺瓦底鎮控制權的戰鬥自4月5日以來一直持續，KNU於11日在Facebook發文稱，他們已擊敗緬甸政府軍第275營，已拿下這重要的小鎮。它是政府軍在渺瓦底鎮最後一支武裝力量。

蘇瑙蒂稱他們上週襲擊軍政府一營地後，670名軍政府人員及家屬向克倫族民族解放軍（KNLA）投降。KNLA是KNU旗下武裝分支。

軍政府自渺瓦底鎮撤退，顯示它或已失去一個與重要的、位於緬泰邊境貿易站。渺瓦底鎮毗鄰泰國湄索縣（Mae Sot），之前由緬軍政府控制。

此地對該國貿易至關重要，緬甸商務部稱，截至4月的12個月內，這過境點的貿易額超過10億美元。

蘇瑙蒂澄清說，它們尚未控制泰緬友誼橋，並稱政府軍正試圖安全地進入泰國。緬甸新聞媒體新時代（Khit Thit）報道，泰國當局已與這些政府軍士兵會談，以決定是否給予他們難民身份。

緬甸軍政府發言人並未回應置評要求。

2021年9月12日，在緬甸克倫邦（Karen State）克倫族武裝控制區的訓練營，武裝組織人民國防軍（People Defence Force）成員向學員展示如何製造軍事工具。（Reuters）

緬甸軍方2022年2月1日推翻民選政府後，國內政局持續動盪。政府與鬆散的少數民族武裝團體及民兵交戰多時，但已遭遇一連串挫敗。

自從2023年10月武裝組織聯盟發動攻勢，全國多處發生大型衝突。雙方交戰近月轉趨激烈，武裝組織在多個地區取得勝利，並且持續推進。政府軍已失去對邊境地區數百個軍事哨所以及數個城鎮的控制，軍方備受壓力。

除了緬甸政府軍，很多緬甸居民湧入泰國避難。泰國軍方已加強泰緬邊境泰方一側的安全，並部署裝備有機關槍的軍事車輛。泰國外長班比（Parnpree Bahiddha-nukara）9日稱，已做好接受十萬緬甸難民的準備。