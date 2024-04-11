德國總理朔爾茨訪華前夕　商會調查：大多德企稱在華遭不公平競爭

中國德國商會4月10日公布一項調查顯示，近三分之二的德國企業認為在中國遭遇不公平競爭，在接觸中國地方官員、獲取信息和獲得相關許可執照方面處於劣勢。



路透社報道，中國德國商會的這項調查顯示，德國企業認為自己在產品質量和創新能力方面仍有優勢，但也感受到來自中國競爭對手的價格壓力，這在一定程度上侵蝕了他們的利潤。

圖為德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2024年3月27日在柏林與拉脫維亞總理西利尼亞（Evika Silina，不在圖中）舉行聯合記者會並發表講話。（Reuters）

受訪德國企業中，僅7%的企業認為他們與中國當地政府有更好聯繫，而58%的企業認為中國公司與政府有更好聯繫。

約8%的受訪者認為他們容易獲得相關許可執照，而30%的人認為中國公司更容易獲得。

95%的德企認為來自中國企業的競爭正在加劇，影響了他們的在華業務；其中70%的德國企業認為，中國公司正在蠶食他們的市場份額。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）將於4月13日前往中國進行為期三天的訪問，他將與中國國家主席習近平舉行會談。上述調查在朔爾茨訪華前夕發布，顯示德國企業迫切希望獲得更公平進入中國市場的機會。與此同時，歐洲也在擔心中國過剩的產能湧入其市場。

圖為2024年3月28日，在倫敦的舉辦的一個展覽中，長城汽車旗下品牌Ora展出了其第三代電動車。（Reuters）

中國政府3月再次承諾，將一視同仁、平等對待內外資企業。但德國企業對此持懷疑態度，表示希望看到具體措施。

德國經濟研究所4月9日發表另一項研究結果，則顯示儘管德國努力實現多元化，但在許多產品和原材料方面，德國經濟仍然高度依賴中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

