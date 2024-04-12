韓國歌手朴寶藍去世享年30歲　曾唱《請回答1988》原聲音樂

韓國女歌手朴寶藍（박보람，Park Boram，又譯朴寶蘭）4月11日下午突然去世，享年30歲，警方正在調查死因。她曾為韓劇《請回答1988》原聲音樂《惠化洞》獻唱。她所屬經理人公司Xanadu娛樂悲痛證實死訊。



Xanadu娛樂稱：「昨晚朴寶藍突然離開了我們。同事和所有藝人和員工都在非常悲痛地哀悼死者。」

發言人懇請大家不要做出猜測性報道。有關後事與葬禮程序，公司將與死者家屬商議安排。

朴寶藍2024年2月迎來出道10周年。她在演出2010年選秀節目《超級巨星K2》（Super Star K2）受到外界關注，2014年以歌曲《你變漂亮了》正式出道。2023年2月，她與《超級巨星K2》冠軍許閣合作演唱單曲《真好》，以紀念出道10周年。

她曾為很多熱播韓劇演唱主題曲，包括《請回答1988》原聲音樂（original soundtrack，OST）〈惠化洞〉和〈不要太努力〉、《W-兩個世界》〈即使說謊也告訴我吧〉等。

韓劇《機智牢房生活》、《內向的老闆》、《想暫停的瞬間：About Time》等OST中，都有她獻聲演唱的作品。

韓國歌手朴寶藍4週前才在IG發布舉起勝利手勢的照片。（朴寶藍IG賬號）

朴寶藍所尋Xanadu娛樂公司之前還說，「迎來[出道]10周年的朴寶藍將以這次新歌發布為開始，正準備推出正規專輯」。

她的新歌《已經想念你了》3月3日發布。其最後一篇IG發文是3月12日，照片中的她出V手勢，看來愉快開朗，外界沒想到竟傳出噩耗，令不少歌迷粉絲錯愕又心碎。