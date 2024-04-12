伊朗威脅報復卻「收繮」？向美傳話：不會因使館受襲「倉促行動」

匿名消息指伊朗即將就使館遇襲對以色列發動大規模襲擊，伊朗消息人士指德黑蘭已向華盛頓發出信號，表明伊朗將以避免局勢嚴重升級的方式做出回應。



路透社報道，伊朗多名消息人士星期四（4月11日）披露，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚7日訪問波斯灣國家阿曼時，透過阿曼向華盛頓傳話。阿曼經常扮演德黑蘭和華盛頓之間的傳話角色。

阿卜杜拉希揚表明，伊朗不會倉促採取行動。消息人士稱，德黑蘭提出的要求包括加沙地帶休戰。

白宮發言人拒絕對路透社的報道置評，僅說美國已與伊朗進行溝通，表明美國並沒有參與伊朗大使館的襲擊行動。

路透社未能立即取得伊朗外交部的評論。阿曼政府也沒有立即對路透社的電郵詢問作出回應。

以巴衝突・以色列國旗・伊朗國旗：2024年4月5日，伊朗德黑蘭，伊朗人在紀念聖城日的集會上焚燒以色列國旗，並為伊斯蘭革命衛隊成員舉行葬禮。這些成員在以色列空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館建築群中喪生。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

彭博社早前引述匿名消息人士報道，美國和以色列情報部門評估認為，伊朗或它的代理組織最快或在幾天內襲擊以色列境內的軍事和政府目標，並可能使用高精度導彈。一名知情者稱，現在的問題不是伊朗會否發動襲擊，而是會在何時這麼做。

伊朗駐敘利亞大馬士革大使館4月1日遭遇空襲，導致七名伊朗軍官包括一名指揮官死亡。伊朗指這是以色列所為，並誓言報復。以色列沒有承認發動襲擊。以色列已警告，若伊朗來襲，它將對伊朗本土採取報復行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

