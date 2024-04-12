指控以色列襲擊駐敘使館　伊朗：將以有限方式回應

俄衛網4月12日稱，美國Axios網站援引直接瞭解通話內容的消息人士的話報道稱，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）對德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，德黑蘭打算對以色列攻擊伊朗駐大馬士革領事館作出回應，但只會以有限的方式作出回應。



德國外交部4月11日稱，貝爾伯克與阿卜杜拉希揚通話討論了中東局勢，指出所有人都不希望地區局勢的進一步升級。

網站報道稱：「阿卜杜拉希揚周四（11日）對其德國同行說，伊朗決心對以色列上周轟炸其駐大馬士革領事館作出反應，但將以‘適當’和有限的方式作出反應。”

據該網站消息人士稱，兩位外長90分鐘的談話幾乎完全涉及當前的緊張局勢。據其稱，不清楚伊朗在談到回應的有限性時指的是甚麼。消息人士強調稱，貝爾伯克傳達了美國的口信，警告伊朗同事不要低估以色列對伊朗可能發動的攻擊的反應規模。

圖為2024年4月1日，以色列對伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館發動空襲。襲擊發生後人群在聚集，以及嘗試將一輛車拖走。（REUTERS/Firas Makdesi）

敘利亞國防部4月1日晚發布消息，以色列空襲了伊朗駐大馬士革總領館建築。總領館院內還有伊朗駐敘利亞大使的官邸，大使沒有受傷。據敘利亞國防部聲明，領事館建築在襲擊中全毀。

據伊朗伊斯蘭革命衛隊消息，伊斯蘭革命衛隊7名軍官在以色列空襲中遇難。

伊朗外交部表示，保留對以色列空襲伊朗駐大馬士革總領館做出回應的權利，保留採取何種措施懲罰侵略者的權利。