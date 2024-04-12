美日菲峰會｜拜登對日菲防務承諾堅不可摧　加深海上與安全關係

美國總統拜登在南中國海局勢不斷升溫之際強調，美國將致力於「深化與日本和菲律賓的海上與安全關係」。



彭博社報道，拜登星期四（4月11日）在白宮與日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）舉行首次三邊峰會，他在峰會開始之前說：「美國對日本和菲律賓的防務承諾堅不可摧。」

他還說：「在南中國海的菲律賓飛機、船隻或武裝部隊若受到任何攻擊，我們就會援引《美菲共同防禦條約》。」

菲律賓和美國1951年簽訂《美菲共同防禦條約》。按照條約，菲律賓一旦受到武裝襲擊，美國將出手協助菲律賓抵禦外敵。

拜登並沒有在講話中直接提及中國。

美國總統拜登（Joe Biden）、菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）與日本首相岸田文雄2024年4月11日在華盛頓白宮舉行峰會。（Reuters）

相較於對北京較友善的菲律賓前任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte），與美國更靠攏的小馬可斯說，菲律賓和美國「堅定不移地致力於以規則為基礎的國際秩序」。

岸田文雄則說，「多層次合作至關重要」，「今天的會議將創造歷史」。

拜登和岸田文雄星期三（10日）在白宮舉行了約兩小時的閉門峰會，內容聚焦動盪的印太地區和中國的行動。兩位領袖在會後發表聯合聲明說，他們要建立全球安全夥伴關係，以應對複雜且相互關聯的挑戰。

拜登說，美國堅定不移地致力於運用包括核力量在內的全方位能力保衛日本。兩人說，日本加強防禦結構和能力的舉措開啟了「美日安全合作的新時代」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

