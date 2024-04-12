韓國歌手朴寶藍離世年僅30歲　飲酒後倒臥洗手間猝逝

韓國女歌手朴寶藍（박보람，Park Boram，又譯朴寶蘭）4月11日突然去世，年僅30歲。據韓媒12日指，朴寶藍11日晚上到朋友家聚會，曾經喝酒，之後到洗手間後遲遲未有出來，朋友走進洗手間後發現她已倒在地上，最後搶救無效。



韓聯社指，朴寶藍11日晚上在朋友家裏與兩名朋友聚會，三人共飲用一瓶燒酒，至晚上10時多，急救部門接到電話求助，指「朴寶藍去洗手間後許久也不出來，把門打開後發現她倒在地上」，急救隊伍抵達現場，惜未能救回朴寶藍，她於晚上11時多死亡。

報道指，警方未有發現他殺或朴寶藍輕生的痕跡，現已委託驗屍。

朴寶藍2024年2月迎來出道10周年，新歌《已經想念你了》才剛在1個月多前的3月3日發布。

她曾演出2010年選秀節目《超級巨星K2》（Super Star K2）受到外界關注，2014年以歌曲《你變漂亮了》正式出道。2023年2月，她與《超級巨星K2》冠軍許閣合作演唱單曲《真好》，以紀念出道10周年。

韓國歌手朴寶藍4週前才在IG發布舉起勝利手勢的照片。（朴寶藍IG賬號）

她曾為很多熱播韓劇演唱主題曲，包括《請回答1988》原聲音樂（original soundtrack，OST）〈惠化洞〉和〈不要太努力〉、《W-兩個世界》〈即使說謊也告訴我吧〉等。

韓劇《機智牢房生活》、《內向的老闆》、《想暫停的瞬間：About Time》等OST中，都有她獻聲演唱的作品。