加州地震｜學者：美國加州今年或有6級大地震　或致1,800人死亡

綜合《紐約郵報》《每日郵報》等報道，一項研究表明，美國加州2024年可能發生6級地震。美國地質調查局預測，相關斷層地震將造成1,800多人死亡、5萬人受傷。



就研究撰文的作者、意大利國家地理與火山學研究中心研究主任馬拉尼尼（Luca Malagnini）指有迹象表明位於加州中部的地震斷層——聖安德烈亞斯斷層（San Andreas Fault）的帕克菲爾德段（Parkfield section）已進入地震休眠期的最後階段，相信在2024年有機會發生地震。

研究結果3月22日發表在學術期刊《地球科學前沿》（Frontiers in Earth Science）。馬拉尼尼指加州的帕克菲爾德地區處於過渡地帶，該地區以北的板塊每年會以3.6厘米的速度移動。

圖為美國加州帕克菲爾德地區。（美國地質調查局）

加州蒙特雷縣（Monterey County）帕克菲爾德地區平均每隔22年就會發生一次6級或以上的地震。該地震帶上最近一次發生的地震是2004年的6級地震，再來是1983年的6.7級、1966年的6.0級以及1934年的6.5級地震。

圖為聖安德烈亞斯斷層（San Andreas Fault）附近板塊運動方向，左側傾斜向上藍色箭咀示意太平洋板塊的相對移動方向，右側傾斜向下藍色箭咀示意北美板塊的相對移動方向。二者中間黑線為聖安德烈亞斯斷層。（美國地質調查局）

Malagnini還表示，儘管有機會發生大地震，但由於地點偏遠，不會對人或其財物構成威脅。

紐約市大都會地區4月5日發生了 4.8 級地震，這是自 1884 年以來最嚴重的地震。