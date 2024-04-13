杜特爾特：若菲律賓在南海問題依附另一國　將置於衝突風險中

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在接受中國媒體訪問時認為，在南中國海、台灣和美軍基地問題上，如果菲國允許自身依附於另一國，就會將自己置於戰爭衝突風險之中。



杜特爾特在中國《環球時報》4月12日刊登的專訪中說，2016年當選菲律賓總統後，他試着制定獨立的外交政策，並強調這並非是反對美國。

美國總統拜登（Joe Biden）、菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）與日本首相岸田文雄2024年4月11日在華盛頓白宮舉行峰會。（Reuters）

他指現屆菲律賓政府把南中國海問題和台灣問題等作為對華外交政策的基礎，並說：「南（中國）海原本很平靜，但是美國人來了之後，讓這裏充滿了爭吵。」

杜特爾特被問到，他認為中菲如何能夠就南中國海問題回到談判對話的軌道上來？他回答：「我們只能等了，因為是美國告訴菲政府應該對中方說什麼，所以（不改變這種狀況）這永遠是一個死循環。」

杜特爾特也說：「菲中之間可以嘗試溝通，不一定是和我，也可以是和其他人，但我現在是唯一一個敢露面的人，因為我不怕。」

據彭博社報道，現任菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的通訊辦公室尚未就杜特爾特的上述言論置評。美國駐菲律賓大使館則重申，美國對與菲律賓聯盟的承諾如鋼鐵一般堅定。

小馬可斯4月10日曾說，對於杜特爾特據說與中國達成「君子協定」，限制菲國向仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）坐灘軍艦運送維修材料，他感到震驚。

小馬可斯也否認他的政府只是聽從美國的指令，並在上個月接受彭博社採訪時說，他並沒有招惹中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

