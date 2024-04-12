憂伊朗襲以色列　白宮稱威脅真實　美國使館限制駐以色列僱員出行

以色列被指4月1日空襲伊朗駐敘利亞大使館後，外界憂慮伊朗會否展開報復行動，局勢再升級，白宮12日回應稱威脅是真實，美國11日也宣告出於謹慎考慮，限制駐以色列僱員出行。中國使館12日也再次提醒在以色列的中國公民如非必要不外出。



美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）12日形容伊朗襲擊以色列的威脅是真實的，但未有講述估計伊朗何時會襲擊的時間。他稱美國密切關注局勢。

美國駐以色列大使館11日發布安全警告稱，出於謹慎考慮，美國限制駐以色列的政府僱員及其家屬在以色列的個人出行，要求他們不要離開大特拉維夫區（greater Tel Aviv）、耶路撒冷（Jerusalem）和貝爾謝瓦（Jerusalem）地區，直至另行通知。

安全警告又指，美國使館有可能會在無事先通知情況下，進一步限制或禁止美國政府僱員及其家屬前往以色列某些地區如耶路撒冷老城，以及約旦河西岸。

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄4月10日在華盛頓白宮舉行峰會並召開聯合記者會。（Reuters）

中國使館籲：非必要不外出

據中國駐以色列大使館領事部微信公眾號「以館為家」4月12日也指，當前中東地區緊張局勢進一步加劇，以色列當地安全形勢更加嚴峻複雜。

使館稱再次提醒在以色列的中國公民密切跟蹤當地安全形勢和使館發出的安全提醒，時刻繃緊安全防範，堅持非必要不外出，堅決避免前往高風險地區和敏感地點。

美媒：或最快未來24至48小時內攻擊

美媒4月12日引述一位知情人士稱，以色列正擬應對伊朗可能的報復襲擊。伊朗或最快在未來24至48小時內對以色列南或北進行直接攻擊。不過，一位聽取伊朗領導層簡報的人士說，攻擊計劃雖正在討論中，但未做出最終決定。