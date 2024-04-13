華府調查多家美國及外國公司　涉向俄羅斯供應軍用晶片

美國匿名官員說，美國財政部制裁辦公室正就軍用晶片出貨量，對幾家美國公司和外國公司進行調查，這些軍用晶片最終運往俄羅斯。



彭博社報道，這項調查是美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）打擊在全球範圍助俄規避西方制裁公司的努力。目前尚不清楚有哪些公司被查。

披露消息的美國官員稱，美國財政部、商務部和國務院高級官員與總部設在美國的微電子製造商持續接觸，旨為杜絕晶片流向俄羅斯的活動。

美國財政部拒絕對報道置評。

美國官員稱，財政部海外資產控制辦公室調查的着眼點之一，是美國金融機構是否被用於促進與被制裁個人的交易，並致力於通過行政禁令和封鎖令來防止此類出口。

美國和歐盟對烏克蘭防線瓦解的擔憂加劇，因此越發關注俄羅斯使用外國零部件生產武器的問題。

熟悉此事的大西洋兩岸官員透露，拜登政府與歐洲盟友也在調查疑似銷售受限制商品的經銷商和子公司。

美國官員說，美國加強宣傳的一部分包括鼓勵企業在供應鏈的每個環節都要提高警覺。他指專家正與企業合作，分析600多家疑似繼續向俄羅斯銷售受管制零部件的分銷商數據，以便剔除供應鏈中的這些分銷商。

不過，儘管面對採購制裁，俄羅斯單在去年一年仍進口了超過10億美元（約13.6億新元）的美國與歐洲先進晶片。

本文獲《聯合早報》授權轉載

