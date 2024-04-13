華為新MateBook搭載Intel晶片　美共和黨議員批拜登政府不力

美國共和黨籍國會議員批評拜登政府，未能阻止中國科技巨企華為在本週推出有人工智能（AI）加持的新款筆記本。



據中國證券報報道，華為鴻蒙生態春季溝通會星期四（4月11日）下午在線舉辦，華為發布全新的華為MateBook X Pro，售價1萬1199元人民幣起。華為稱，這是全球首款14.2英寸柔性OLED筆記本。據介紹，全場景Al深度賦能華為智慧個人電腦，首次應用華為盤古大模型，AI概要功能可快速、準確地從文字、音頻、視頻內容中提取關鍵信息。

據路透社報道，美國在2019年將華為列入出口限制清單，以遏制北京取得先進科技技術。相關措施意味着，美國供應商在給清單企業輸出產品前，必須獲得許可證。

在前總統特朗普（Donald Trump）2020年執政時期發出的許可證，允許英特爾（Intel）向華為出口用於筆記本的中央處理器。美國對華強硬派要求拜登政府撤銷相關許可證，但多數人接受該許可證將在今年較遲時候期滿，然後不獲續簽的情況。

華為星期四推出首款有AI加持、搭配英特爾供應的Ultra 9高性能處理器的筆記本MateBook X Pro，令美國議員感到既震驚又憤怒，因為這顯示美國商務部已批准出口新款晶片給華為。

美國共和黨籍國會議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）在社交平台X（前稱推特）上發文說，該部筆記本「明確顯示」美國商務部對向華為輸出新款晶片開了綠燈。「拜登政府正積極運作，讓我們最大的戰略對手獲得美國尖端科技，以破壞美國國家安全，這是不可被接受的」。

另一共和黨籍國會議員麥考爾（Michael McCaul）呼應斯特芬尼克的言論，在給路透社的電郵聲明中說，「這些核准必須停止。兩年前，我被告知已停止給華為發出出口許可證，但今天看來，相關政策沒有改變。」

報道引述知情人士稱，相關晶片是在現有許可證下輸出，不在近期對中國實施的更廣泛先進晶片出口限制的範圍內。

本文獲《聯合早報》授權轉載

