以色列戰時內閣對反擊規模存分歧　伊朗警告倘再犯錯將加大反制

伊朗對以色列發動大規模導彈及無人機襲擊後，以色列戰時內閣4月14日舉行長達數小時會議，路透社指成員對回應時機和規模存在分歧，預計將再次開會討論。美國有線電視新聞網（CNN）也引述以色列官員消息，內閣成員均決心反擊，但未能確定時間和規模，軍方將制定額外的回應選項。



+ 2

伊朗總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）表示，如果以色列對伊朗進行報復，伊朗將會加大軍事行動，並警告美國如支持以色列反擊，美軍基地將成為伊朗的目標。伊朗也透過駐聯合國代表團表示，這次空襲是回應4月1日駐敘利亞大使館遇襲，現在認為此事已經結束， 「但如果以色列政權再犯錯，伊朗的反應將會更加嚴厲」。

+ 4

伊朗召見英法德大使

伊朗官員表示，地區鄰國在空襲前幾天已獲知會。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）表示，伊朗並已通知美國，今次對以色列的打擊將是「有限度且出於自衛目的」。

另外，伊朗外交部14日表示，當天召見了英國、法國和德國駐伊朗大使，原因是這些國家的一些官員對伊朗作出「不負責任」的評論。聲明批評，三國對伊朗採取雙重標準，強調伊朗的軍事行動是在行使自衛權的框架內進行，以捍衛其主權及國家利益。