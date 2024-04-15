德國汽車工業協會反對向中國電動車加徵關稅　憂慮引發貿易戰

德國汽車工業協會表明，反對歐盟對中國電動汽車加徵關稅，並稱此舉將引發貿易戰，威脅在德國的就業機會。



據彭博社上星期五（4月12日）報道，德國汽車工業協會（VDA）負責人穆勒（Hildegard Mueller）對《星期日世界報》說：「與中國的經貿往來為德國提供了大量的就業機會。我們的企業正依託創紀錄的資金進行轉型，其中一部分來自於這個核心銷售市場。」

穆勒指出，倘若爆發貿易衝突，歐盟針對中國政府補貼中國產汽車而加徵的關稅可能迅速產生負面影響，令歐盟推廣電動汽車和數碼技術的目標面臨風險。

歐盟委員會認定，有「充分證據」表明從中國進口的新型純電動汽車獲得了非法補貼。該委員會已指示海關當局開始對從中國進口的電動汽車進行登記，以便在調查結束時對這些電動汽車回溯徵收反補貼稅，以彌補已經造成的損失。

德國汽車工業協會在總理朔爾茨訪華前發出上述告誡，預示着德中關係所面對的壓力。

朔爾茨星期天（14日）飛抵重慶開啟三天的訪華行程。朔爾茨訪華之際，歐盟正對中國電池、電動車等是否獲國家補貼展開多項調查，引發德國汽車行業擔心可能導致貿易戰，並損害德企在全球最大汽車市場的前景。

本文獲《聯合早報》授權轉載

