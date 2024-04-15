擁港泰居民身份27歲女子陳屍倫敦市區豪宅　警尋兇：疑相識者所為

一名擁有香港、泰國居民身份的27歲女子Kamonnan Thiamphanit（又名Angela）4月8日被發現倒斃於倫敦市中心豪宅內，身上多處遭刺傷，警方正尋求兇徒，並認為死者可能認識襲擊者。這是倫敦3週內發生的第4宗謀殺案，市長簡世德（Sadiq Khan）強調致力對抗暴力罪行。



綜合警方聲明與英國廣播公司（BBC）報道，Angela的友人4月7日晚上曾致電警方求助，擔心Angela的安全，警方最初把個案評為中等風險的失蹤者，至4月8日早上，警方破門進入Angela位於倫敦西敏區、鄰近海德公園（Hyde Park）的住所，結果發現Angela的遺體，身上多處遭刺傷。

驗屍調查發現死因是「銳器外傷」。警方正展開詳細調查，並指「雖然我們的探員對任何動機都持開放態度，但我們可以確認，她可能認識襲擊者。」

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鄰居曾聽尖叫聲

《每日郵報》報道，據住所附近的鄰居指，4月6日晚上曾聽到住所傳出吵鬧的音樂與呼喊聲，直至4月7日凌晨，並有鄰居指「我們有人在凌晨4點左右聽到尖叫聲…… 我們向窗外看去，但什麼也沒看到。」報道指該處為約值400萬英鎊的豪宅，曾是埃塞俄比亞使館。

Angela擁有香港與泰國的居民身份，有兩地護照，她本來在倫敦工作。她的家人身在外地。

這是倫敦3週內發生的第4宗謀殺案，市長簡世德表示絕對令人心碎，並指「解決針對婦女和女孩的暴力問題絕對是首要任務。」