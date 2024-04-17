傅聰正式出任中國常駐聯合國代表

中國常駐聯合國代表團網站4月16日稱，傅聰已任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。



2024年4月16日，中國新任常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰在紐約聯合國總部向聯合國秘書長古特雷斯遞交了全權證書。（中國新任常駐聯合國代表網站）

根據該網站公布的簡歷，傅聰，男，漢族，1965年6月生，法學學士，中共黨員。

傅聰此前擔任中國駐歐盟使團團長。3月27日，傅聰和夫人黃俊舉行離任招待會。歐委會、歐盟對外行動署等歐方官員、歐洲議會議員、駐歐盟外交使節以及政商學媒等各界近400人出席。

傅聰大使在致辭中回顧出使歐盟工作經歷，感謝各界人士對其本人和中國駐歐盟使團工作的支持幫助。

傅聰表示，無論今後身處何地，都將一如既往關注支持中歐關係，衷心祝願中歐全面戰略夥伴關係欣欣向榮，中歐人民友誼歷久彌堅。

2024年4月16日，中國新任常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰在紐約聯合國總部向聯合國秘書長古特雷斯遞交了全權證書。圖為兩人握手合照。（中國新任常駐聯合國代表團網站）

中國常駐聯合國原代表張軍於3月底，分別向聯合國秘書長古特雷斯、第78屆聯大主席弗朗西斯等聯合國高級官員和各國常駐聯合國代表辭行。

張軍表示，代表中國出使聯合國，對而言是莫大的榮譽和沉甸甸的責任，也是一段十分難忘、十分光榮的經歷。他稱始終牢記祖國人民的信任與重託，為履行使命作出不懈努力。

張軍稱在聯合國工作的幾年裏，日益感受到，世界正在看到一個不一樣的中國。中國值得世界信賴，是可以依靠的和平力量、發展力量、進步力量。他稱對中國的發展強大和在國際上發揮的重要作用感到驕傲和自豪。