傅聰正式出任中國常駐聯合國代表
撰文：許懿安
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中國常駐聯合國代表團網站4月16日稱，傅聰已任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。
根據該網站公布的簡歷，傅聰，男，漢族，1965年6月生，法學學士，中共黨員。
傅聰此前擔任中國駐歐盟使團團長。3月27日，傅聰和夫人黃俊舉行離任招待會。歐委會、歐盟對外行動署等歐方官員、歐洲議會議員、駐歐盟外交使節以及政商學媒等各界近400人出席。
傅聰大使在致辭中回顧出使歐盟工作經歷，感謝各界人士對其本人和中國駐歐盟使團工作的支持幫助。
傅聰表示，無論今後身處何地，都將一如既往關注支持中歐關係，衷心祝願中歐全面戰略夥伴關係欣欣向榮，中歐人民友誼歷久彌堅。
中國常駐聯合國原代表張軍於3月底，分別向聯合國秘書長古特雷斯、第78屆聯大主席弗朗西斯等聯合國高級官員和各國常駐聯合國代表辭行。
張軍表示，代表中國出使聯合國，對而言是莫大的榮譽和沉甸甸的責任，也是一段十分難忘、十分光榮的經歷。他稱始終牢記祖國人民的信任與重託，為履行使命作出不懈努力。
張軍稱在聯合國工作的幾年裏，日益感受到，世界正在看到一個不一樣的中國。中國值得世界信賴，是可以依靠的和平力量、發展力量、進步力量。他稱對中國的發展強大和在國際上發揮的重要作用感到驕傲和自豪。