沙特阿拉伯「新未來城」尋中國合作夥伴　派團訪京滬港深

港媒4月15日報道，一個沙特代表團已開始對北京、上海、香港和深圳等中國主要城市進行為期7天的訪問，為其新未來城進行宣傳並尋求潛在的合作夥伴。



根據日程表，沙特代表團此行將舉辦閉門論壇，諸如北京市地方官員、新未來城項目行政總裁和首席財務官等人士將在論壇上討論中國城市與新未來城項目之間的潛在合作。

中國新聞網4月16日稱，由北京市貿促會、沙特新未來城公司共同主辦的「發現新未來城」活動15日在北京市朝陽區舉辦。這是沙特新未來城首次在中國舉辦推介活動，北京也是該活動的中國首站。

活動期間，300多家企業董事長、CEO等主要負責人與沙特新未來城管理層深入洽談，涉及人工智能、自動駕駛、新能源、生物醫藥、基礎設施建設等多個領域。

新未來城地處沙特阿拉伯西北部泰布克省（Tabuk），規劃佔地2.65萬平方公里，是沙特在「2030願景」框架下打造的區域發展樣板，總投資5000億美元。沙特公共投資基金計劃重點在區域內發展新能源、交通運輸、食品、技術和數字科技、生物科技等產業。

項目正式啟動以來，吸引了全球工程領域頂尖企業，其中一批北京企業憑藉裝備、技術和經驗等優勢積極參與項目建設，在重點工程中大展身手。

2月27日，中國商務部長王文濤在阿聯酋阿布扎比，與沙特阿拉伯商務大臣卡斯比會面。（中國商務部圖片）

據北京市貿促會相關負責人介紹，北京目前在加速發展新質生產力、全面深化改革、推動科技創新、加強生態保護，高標準建設北京城市副中心，打造中國式現代化進程中的城市發展樣板，雙方互補性強，合作潛力巨大。本次活動重點以北京教育、科技、人才優勢吸引沙特資本，推動北京國際科技創新中心建設，促進科技成果轉化和產業化，助力北京高端產業海外發展。

據悉，北京市貿促會近期已與新未來城投資基金（Neom Investment Fund）達成合作共識，下一步擬向其推薦智能製造、人工智能、航空航天等領域企業。

北京市貿促會還將與沙特新未來城公司在投資、貿易、金融以及智慧城市等多個行業和領域，進一步開展經濟合作和技術交流。同時，繼續與沙特有關部門和貿促機構緊密合作，為深化雙方經貿往來和人文交流搭建更多優質平台。