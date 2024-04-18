美國會推進TikTok剝離法案　美媒指中國駐美官員曾作遊說

美國會眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）計劃把已在眾議院過關的TikTok「不賣就禁」法案，納入一項正在快速推進的、對烏克蘭和以色列援助計劃中。



彭博社4月17日稱，計劃會在美國時間20日獲得眾議院批准，預計參議院此後也將「迅速採取行動」。

美國總統拜登（Joe Biden）已表態，如果美國會最終通過該法案，他就會立即簽署成法。

報道形容，「TikTok即將在華盛頓迎來關鍵時刻」。

TikTok就上述最新動向回應說，美國眾院以涉對外人道主義援助的法案為掩飾，再次強行推進一項禁令法案。法案將踐踏1.7億美國人的言論自由權、毀掉700萬家公司，以及關掉一個每年為美國經濟貢獻240億美元的平台。

圖為路透社2023年6月2日發布的這張設計圖片，可看到美國國旗和TikTok標誌。（Reuters）

中國被指進行遊說

美國《政治報》（Politico）4月17日引述2名匿名的、在國會工作的職員稱，在其中一次會議中，中國駐美國大使館與美國政府官員曾作會晤，討論有關美國要求字節跳動出售TikTok的法案。

在另一會議中，中方官員稱，美國此舉對中國公司不公平，因為美國不會以同一方式對來自別的地方的公司。

報道引述合計分別在參院及眾院工作的兩名職員稱，會面是由中國大使館發起的，最初並未提及TikTok。

會晤是在眾議院3月份以壓倒多數投票通過相關法案後進行的。

報道引述第三位職員、一位民主黨參議院助理透露，在另一個用於安排會議的電話中，一名大使館官員表示，中國大使有興趣討論眾議院的TikTok法案等問題。