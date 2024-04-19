歐盟稱有迹象顯示中國軍民兩用零部件供俄

歐盟一高級官員說，歐盟看到一些迹象表明中國正在向俄羅斯供應可用於製造武器的零部件，他擔心如果西方反對俄羅斯入侵烏克蘭的決心減弱，可能會使中國更任意地增加對俄羅斯的出口。



路透社報道，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）星期四（4月18日）說，他在訪問華盛頓期間與美國議員會面，向他們強調批准拖延已久的美國對烏克蘭援助項目的重要性。

他在外交關係委員會的活動中披露，歐盟正在與美國合作打擊規避俄羅斯制裁的行為，但沒有提供細節。他也指歐盟對中國涉及烏克蘭問題的行為感到擔憂，特別是最近有迹象顯示中國正在向俄羅斯運送零部件。

東布羅夫斯基斯說：「我們發現中國正抱持觀望態度，正在想辦法利用當前情況為自己謀利，但很遺憾的是，我們最近也看到一些迹象，顯示中國正在向俄羅斯供應零部件和各種設備。」

他指這些設備涉及軍民兩用物品，並不是實際的武器，但這些行動表明西方堅定支持烏克蘭是多麼重要。

東布羅夫斯基斯警告說，如果西方「沒有展現必要的決心來阻止俄羅斯侵略、制裁俄羅斯、向烏克蘭提供一切必要的支持……那將是非常危險的，而且將帶來非常糟糕的後果。」

美國國務院本周說，國務卿布林肯訪問中國時預計將提出美國對這方面的擔憂。

美國《政治報》（Politico）星期三引述一名駐華盛頓外交官和三名知情的美國官員說，布林肯將在下個星期二（23日）展開為期四天的訪華行程。報道稱，布林肯屆時將與中國高級官員會面，但未透露將會見哪些中國官員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

