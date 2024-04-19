荷蘭情報機構：中國間諜瞄准荷戰略產業　壯大自身軍事實力

俄衛網4月19日引述路透社報道，荷蘭軍事情報機構MIVD在4月18日發佈的年度報告中稱，中國間諜已將荷蘭半導體、航空航天和海事行業作為目標，試圖以此強化本國武裝力量。



MIVD表示，作為中國針對荷蘭及其盟友進行政治間諜活動的持續趨勢的一部份，中國正在大力投資收集西方知識和技術能力。

MIVD稱：「中國希望獨立於西方的知識和技術，並且希望建立一支可以與任何其他國家相匹敵的軍隊。……要做到這一點，中國需要尚未完全擁有的先進技術。中國試圖通過研究和投資等合法手段以及通過中國情報機構將西方知識和技術能力帶到中國。」

圖為2012年12月28日，德國漢堡舉行年度混沌電腦俱樂部（CCC）電腦駭客大會，與會者把手提電腦放在發光牆前。（Getty）

消息指出，荷蘭情報機構於2月份首次公開將網絡間諜活動歸咎於中國，稱中國政府支持的網絡間諜去年入侵了荷蘭的一個軍事網絡。中國外交部發言人當時回應稱，中方反對任何針對中方的無端攻擊抹黑。事實上，中國是網絡攻擊的主要受害國之一。中方堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊，不會鼓勵支持或縱容黑客攻擊行為。

去年，荷蘭加入美國行列，以國家安全為由，防止中國獲得某些芯片製造技術，限制領先的芯片製造設備製造商ASML向中國客戶提供某些深紫外（DUV）設備。

據知情人士透露，本月早些時候，美國政府還向荷蘭施壓，要求其阻止ASML在中國為某些工具提供服務。

圖為2022年2月25日路透社拍攝的設計照片。相中見電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters）

荷蘭軍事情報機構在年度報告中表示，中國繼續瞄准西方武裝部隊，以獲取其現代武器系統知識和作戰專業知識，同時也在尋求其他先進產業。該機構稱：「中國試圖以各種方式掌握荷蘭的技術，包括（網絡）間諜活動、收買荷蘭公司內部人員、收購、規避出口限制以及無需許可證的技術逆向工程等。」

該機構表示，中國情報機構去年擴大了網絡活動的範圍、強度和技術水平。

報告還稱，中國大學在收集情報方面也發揮着重要作用，因為與西方公司合作的科學家通常也為中國安全部門和國有企業工作。

中國外交部發言人曾表示，中國政府一貫旗幟鮮明地反對黑客攻擊、反對濫用信息技術。中方一貫高度重視和積極致力於保護知識產權，堅持公平、公正保護國內外知識產權權利人的合法權益。