美國眾議院通過950億美元援以烏台法案　限期TikTok脫離母公司

由共和黨控制的美國國會眾議院4月20日通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。



內容包括對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動的「21世紀透過實力達成和平法案」以360票對58票通過表決。這是眾議院通過20日的第1項法案。

眾議院接着以385票對34票通過81億美元的「印太安全補充法案」，其中包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金，以及用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元。

由共和黨控制的美國國會眾議院2024年4月20日通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。圖為國會大廈外的情景。（Reuters）

「烏克蘭安全補充撥款法案」以311票對112票過關，該法案將提供610億美元以協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。「以色列安全補充法案」則以366票對58票通過，以向以色列提供264億美元援助。

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）17日宣布，17日提交關於軍事援助烏克蘭、以色列和台灣的法案文本，預期20日進行表決。

約翰遜17日較早前宣布：「我們預計在週六（20日）晚針對這些法案的最後通過進行表決。」

這些法案除援助烏克蘭610億美元外，還包括對以色列的逾260億美元撥款、對加沙92億美元人道援助撥款，以及對台灣的80億美元援助。