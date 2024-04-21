美國眾議院通過援助法案　以色列烏克蘭致謝　台灣：將商款項用途

由共和黨控制的美國國會眾議院4月20日通過總規模達950億美元的多項法案，包括向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，烏克蘭與以色列分別表態致謝，台灣表示將與美方商討如何使用新款項。



這些法案尚待參議院通過，最快在4月23日投票。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，法案發出「清晰信息」，即美國在全球的領導力，他呼籲參議院盡快通過法案，好讓他簽署正式成為法律。

俄烏戰爭：2024 年2 月28 日，烏克蘭-東南歐峰會在阿爾巴尼亞召開，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會見記者。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）之前多次公開促請美國國會盡快通過延誤多時的援助法案，他20日通過社交網站向美方致謝，稱決定會讓歷史走上正軌。

他稱「眾議院今天通過至關重要的美國援助法案，此將阻止戰爭擴大，拯救成千上萬生命，幫助我們兩國變得更強大。和平與安全要透過實力來實現。」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也在社交網站發文向美方道謝，他稱「謝謝朋友，謝謝美國」，指法案展示美國兩黨對以色列的大力支持。

圖為2024年2月18日內塔尼亞胡在美國主要猶太人組織主席會議上致辭（reuters）。

台灣政府21日同樣向美國致謝，並指將與美國討論如何使用款項。

美國通過哪些法案？

美國眾議院20日以385票對34票通過81億美元的「印太安全補充法案」，其中包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金，以及用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元。

「烏克蘭安全補充撥款法案」以311票對112票過關，該法案將提供610億美元以協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。「以色列安全補充法案」則以366票對58票通過，以向以色列提供264億美元援助。