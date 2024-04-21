布林肯4月24日起訪華　重申「關切中國支援俄國防工業」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在訪華期間，重申美國對中國支援俄羅斯國防工業基地的深度關切。



美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）星期六（4月20日）在文告中通報布林肯訪華行程。

米勒說，美國國務卿布林肯將於4月24日至26日訪問中華人民共和國，期間將在上海和北京與中國高級官員會面，商討一系列的雙邊、區域和全球議題，當中包括中東危機、俄烏戰爭、海峽兩岸關係和南中國海等。

米勒說，布林肯將就美中元首拜登和習近平去年11月達成的共識，商討後續工作，包括恢復兩國緝毒合作、兩軍溝通、人工智能和強化人文交流等。布林肯也將重申美中負責任地管控競爭的重要性，包括在兩國存在分歧的領域。

美國國務院高官上星期五（19日）通過吹風會，預告布林肯訪華行程細節。

該高官透露，與布林肯同行的官員，包括美國國務院公共外交暨公共事務次卿艾倫（Liz Allen）、 美國分管東亞與太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、美國國務院國際毒品和執法事務局助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）和美國國務院網絡空間和數字政策部無所任大使菲克 （Nathaniel Fick）。

上述高官說，布林肯這次訪華行有三個主要目標，即在關鍵議題取得進展、就雙邊、區域和全球議題明確和直接地表達關切，以及再次負責任地管控競爭，以免導致誤判或引發衝突。

圖為2024年4月19日，美國國務卿布林肯在意大利卡普里島出席七國集團外長會議後，出席新聞發布會。（Reuters）

在關鍵議題取得進展方面，美官員稱，布林肯在上海和北京訪問時，將專注於執行美中元首在三藩市（又譯舊金山）達成的共識，推進兩國緝毒合作、提升兩軍溝通，以及就人工智能風險和安全進行對話。

至於雙邊、區域和全球議題，上述官員說，布林肯將明確坦白地表達美國對中國人權、不公平經貿行為和中華人民共和國工業產能過剩對全球經濟造成影響的關切。布林肯也將重申對中華人民共和國支援俄羅斯國防工業基地的深度關切。

他將討論中東危機、在印太地區面對的挑戰，包括中華人民共和國在南中國海的挑釁行為，以及朝鮮具威脅的論述和魯莽的行為。布林肯還將討論緬甸危機，並再次確認台灣海峽和平穩定的重要性。

美國新聞網站Politico星期三（17日）引述消息人士稱，布林肯將在下星期二（4月23日）展開為期四天的訪華行程。

中國外交部星期四（18日）回應媒體有關布林肯訪華時間等問題時說，中國歡迎布林肯近日訪華，並稱目前沒有更多的訊息可以提供。

本文獲《聯合早報》授權轉載

