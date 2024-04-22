王毅晤巴布亞新畿內亞總理：中方與島國合作不附政治條件

巴布亞新畿內亞總理馬拉佩當地時間4月21日在莫爾茲比港（Port Moresby）會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅強調中國與島國合作始終堅持包括不附加政治條件在內的三個原則。



王毅向馬拉佩轉達中國領導人的問候。王毅表示，總理先生堅定奉行積極友好的對華政策，是新冠疫情期間唯一訪華的島國領導人，也是疫情之後率先訪華的島國領導人，代表太平洋島國地區出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。習近平主席多次與他進行戰略溝通，領導人之間的互信和友誼為兩國關係提供了堅實保障。雙方始終在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支援，夯實了兩國關係的政治基礎。兩國互利合作不斷拓展深化，為各自發展振興提供了源源不斷的動力。巴新具有巨大潛力和獨特優勢，正在加快發展振興，完全可以成為一個更加繁榮、更加自主、具有更大影響的國家。在巴新發展過程中，中國將是巴新最可靠的合作夥伴。中方願同巴新加快自貿協定談判，加強經貿、能源、金融、基礎設施建設等領域合作，打造更多成果，造福兩國人民。

王毅強調，中國始終主張，國家不分大小貧富，都是國際社會平等成員，都有發展振興的權利，都有自主選擇發展道路的權利。中國為島國提供幫助始終堅持習近平主席提出的不附加政治條件、不強加於人、不開「空頭支票」三原則。中方同島國的合作是發展中國家之間的相互支持，是朋友之間的相互幫助，是南南合作的重要組成部分，目的是實現共同發展，使世界格局更加均衡，推動構建人類命運共同體。

當地時間2024年4月21日，巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）在莫爾茲比港（Port Moresby）會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。圖為兩人會面時親切握手。（中國外交部網站）

馬拉佩請王毅向習近平主席等中國領導人轉達親切問候和美好祝願。馬拉佩表示，中國同包括巴新在內的太平洋島國有著悠久友好交往歷史，一直是中國真誠的好朋友。巴新同中國的關係基礎深厚，領域廣闊，取得了豐碩成果。中國政府、人民和企業為巴新經濟社會發展和民生改善作出積極貢獻，習近平主席當年倡導的菌草合作正在巴新開花結果，直接造福了巴新人民。中方對此銘記在心，深表感謝。巴新也將重信守諾，毫不動搖地堅定奉行一個中國政策，在任何情況下都堅持對華友好合作。發展經濟是發展中國家的首要任務。中國的發展為世界經濟增長提供了動力，也為其他國家帶來重要機遇。巴新願借鑒中國的成功經驗，加快同中國在各領域的互利合作，實現巴新的可持續發展。

訪問期間，王毅還同巴布亞新畿內亞外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）舉行會談並共同會見記者。