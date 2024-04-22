美媒指華府擬制裁以軍　內塔尼亞胡否認　誓言力抗到底

以色列領導人對美國計劃制裁一以色列軍隊單位發出猛烈批評，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）誓言將對美國制裁力抗到底。



綜合《紐約時報》和路透社報道，內塔尼亞胡星期天（4月21日）說，制裁以色列軍隊是「荒謬」的，他將會全力阻止這種情況發生。

媒體此前說，美國國務院準備對涉嫌在約旦河西岸犯下侵犯人權行為的至少一支以色列陸軍營實施制裁。

在內塔尼亞胡對美國發出強烈譴責的前一天，美國眾議院剛通過四項總值950億美元的立法配套，配套中包括為以色列提供130億美元的軍事援助。

內塔尼亞胡上星期六（20日）說，美國的軍援撥款顯示美國對以色列的大力支持並「捍衛了西方文明」，星期天卻向美國做出強烈譴責，態度急劇轉變，凸顯出內塔尼亞胡和美國總統拜登近期關係緊繃。

拜登一方面為加沙地帶平民死亡問題譴責內塔尼亞胡，一方面協助以色列擊退伊朗日前對以色列的襲擊。

內塔尼亞胡星期天在一份聲明中說：「如果有人認為他們可以對以色列國防軍的某個部隊實施制裁，我將竭盡全力反對到底。」

以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）4月21日發表錄影講話。（X@netanyahu 截圖）

以色列戰時內閣部長、中間派的前以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）同一天說，他與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通過電話，要求布林肯重新考慮制裁計劃。

甘茨說，任何此類制裁都是錯誤的，因為這將損害以色列在戰爭時期的合法性，而且這些制裁是不合理的，因為以色列擁有獨立的司法系統和遵守國際法的軍隊。

美國制裁以色列軍方將是前所未有的。根據上星期六美國新聞網站Axios報道，華盛頓計劃對在約旦河西岸執行任務的以色列「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）實施制裁，幾天之內就會做出宣布。

本文獲《聯合早報》授權轉載

