5枚火箭彈襲美軍在敘利亞基地　中東局勢趨僵

據央視新聞客戶端援引黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）報道，當地時間4月21日晚，伊拉克武裝組織向位於敘利亞東部代爾祖爾省奧馬爾（Al-Omar）油田的一處美軍基地發射4枚火箭彈。



當天較早時，黎巴嫩廣場電視台還報道稱，美國在敘利亞東北部哈塞克省（Hasakeh）北部哈拉卜阿勒吉爾軍事基地（Kharab al-Jir base）附近遭到一架無人機襲擊。

總部位於英國倫敦的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，伊拉克武裝組織當晚利用無人機對美國在敘利亞東北部哈塞克省北部的軍事基地發動襲擊，美軍出動地對空導彈在無人機抵達基地前將其擊落。隨後，伊拉克武裝組織還向該基地發射多枚火箭彈，基地附近傳出爆炸聲，目前還不清楚是否有人員傷亡。

目前伊拉克武裝組織和美軍方面均暫無回應。

另據此前報道，當地時間20日晚，伊拉克武裝組織發射的一架無人機對位於敘利亞東部代爾祖爾省科尼科氣田的美軍基地進行了低空飛行，隨後被美軍擊落。

敘利亞總統巴沙爾2020年8月12日向敘利亞大馬士革的新任國會成員發表講話。（Reuters）

敘總統點出美「基本操作」

敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）日前在接受俄羅斯「第一頻道」採訪時表示，美國會把任何衝突都變成危險的慢性病。

在被問及當前巴以衝突升級的問題時，阿薩德說，「美國從任何衝突中都是先發財，然後再袖手旁觀日益加劇的亂局，等待對自己有利的時刻」。

阿薩德還表示，在國際事務中，美國一再利用分而治之的手段，利用恐嚇等方式達到自己的目的。西方國家則完全聽命於美國。目前西方還沒有一個政治家是他願意或有興趣與之進行對話的。