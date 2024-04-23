布林肯訪華前夕 中國提「五大目標」 冀美方尊重中國紅線
撰文：劉耀洋
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美國國務卿布林肯訪華前夕，中國外交部北美大洋洲司負責人表示，中方主要聚焦五大目標，包括樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作及共同承擔大國責任。
負責人表示，樹立正確認知是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」。中美到底是夥伴還是對手，是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。
負責人提到，美方不能為溝通而溝通，不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」出發同中方打交道。美國沉迷於裹挾盟友搞反華小圈子，完全是逆潮流而動，不得人心，也沒有出路。
負責人坦言，中美過去、現在、將來都會存在分歧，但不能讓分歧主導中美關係，雙方必須堅持對全過程管理。美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。
負責人認為，中美雙方近年在禁毒、執法、科技、人工智能、農業、衞生、氣變等領域取得了一些進展，可見兩國有着廣泛的共同利益，可以互利共贏。
負責人稱，中美兩國同為安理會常任理事國，對維護國際和平與安全負有特殊責任。期望美方能加入中國在中東、烏克蘭、朝鮮半島等問題上發揮着建設性、負責任的大國作用。