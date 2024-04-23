布林肯訪華前夕　中國提「五大目標」　冀美方尊重中國紅線

美國國務卿布林肯訪華前夕，中國外交部北美大洋洲司負責人表示，中方主要聚焦五大目標，包括樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作及共同承擔大國責任。



負責人表示，樹立正確認知是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」。中美到底是夥伴還是對手，是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。

負責人提到，美方不能為溝通而溝通，不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」出發同中方打交道。美國沉迷於裹挾盟友搞反華小圈子，完全是逆潮流而動，不得人心，也沒有出路。

2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

負責人坦言，中美過去、現在、將來都會存在分歧，但不能讓分歧主導中美關係，雙方必須堅持對全過程管理。美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。

負責人認為，中美雙方近年在禁毒、執法、科技、人工智能、農業、衞生、氣變等領域取得了一些進展，可見兩國有着廣泛的共同利益，可以互利共贏。

負責人稱，中美兩國同為安理會常任理事國，對維護國際和平與安全負有特殊責任。期望美方能加入中國在中東、烏克蘭、朝鮮半島等問題上發揮着建設性、負責任的大國作用。