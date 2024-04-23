指疑受僱中國特工部門　德國拘歐洲議會議員助理　內政部長回應

德國檢察官4月23日發布一份聲明中稱，自2019年起為歐洲議會德國議員工作一名德國公民Jian G，因被懷疑為中國特工部門僱員，在4月22日被拘。



檢察官聲明稱，Jian G是在德國東部城市特雷斯頓（Dresden）被捕。

聲明沒說明Jian G是哪一位德國議員的職員，但德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）指他為德國極右另類選擇黨（AfD）議員克拉（Maximilian Krah）工作。

克拉是6月初舉行的歐洲議會選舉的熱門候選人。

圖為2023年4月5日德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser，左）與交通部長維辛（Volker Wissing，右）在柏林出席內閣每週例會。（Reuters）

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）23日稱，有關議員助理為中國從事間諜活動的指控「極其嚴重」。

她在一份聲明表示：「如證實有人在歐洲議會為中國從事間諜活動，這就是對歐洲民主內部的攻擊。」她補充說：「任何僱用此類員工的人也應對此承擔責任。」

中國外交部23日駁斥有關中國在德國從事間諜活動的報道，稱此類「炒作」旨在抹黑中國。

外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中方一貫堅持不干涉別國內政的原則，希望德方「相關人員」放棄其冷戰思維。

圖為2007年8月8日，鏡頭下位於柏林的德國國會大樓（The Reichstag）。（Getty）

德國近日不時出現類似針對中國的指控。聯邦檢察官辦公室4月22日表示，3名的德國人因涉嫌向中國轉移軍事相關科技而被捕。據負責間諜案的德國檢察官稱，三名疑犯分別是赫爾維格（Herwig F.）和伊娜（Ina F.）與托馬斯（Thomas R.）。

中國駐柏林大使館稱，北京堅決否認有關中方在德國從事間諜活動的指控。

中國駐柏林大使館在電郵聲明中表示：「我們呼籲德方停止利用間諜指控對中國形象進行政治操弄以及詆譭中國。」