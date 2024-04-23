布林肯訪華美國搞動作？內銀傳或遭制裁　北京：做法虛偽推卸責任

美媒4月23日引述知情人士稱，美國正在起草制裁措施，威脅切斷部份中國的銀行與以美元為主的全球金融體系的聯繫，希望藉此阻止北京對莫斯科軍事生產的支持。中國外交部就此回應，稱美方做法虛偽。



《華爾街日報》23日指自從美國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年訪問北京以來，中國軍用商品的出口激增。該報引述美國官員說，中國的援助使俄羅斯能夠重建其軍事工業能力。

在布林肯將往中國之際，華府官員希望能以「無法進入美元計價的國際支付系統的威脅」以及「與歐洲貿易關係惡化的風險」說服中國改變政策略。

美國官員稱，如華府擺出外交姿態無法說服北京限制其對俄相關出口，針對中資銀行實施制裁也是一種行動升級的選擇。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）2024年4月19日在意大利舉行的G7外長會議上敦促歐洲成員國的外長加大對北京施壓。圖為當天布林肯在G7外長會議出席記者會。（Reuters）

美國官員最近數週加大對北京施壓，警告說華府已準備好對那些「為軍民兩用品交易提供便利的」中國金融機構採取行動。

隨着國務卿布林肯本週訪華，外界關注他會否在與中方官員會面時作出警告。

布林肯19日批評中國對俄羅斯國防工業的支持，並稱北京通過提供關鍵武器零件，成為俄羅斯對烏克蘭進行戰爭的「主要貢獻者」。

2020年2月3日，一名男子走過位於中國北京的中國人民銀行總部。(Reuters)

路透社23日稱，中國人民銀行與國家金融監督管理總局尚未回應路透社的置評請求。

中國外交部發言人汪文斌回應指，中方堅決反對美國自己拱火澆油，卻甩鍋推責的這種虛偽做法。中國同包括俄羅斯在內的各國開展正常經貿往來的權利不容侵犯，中方將堅定捍衛自身的合法權益。