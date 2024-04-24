加碼援烏　英國防工業將轉入戰爭體制　國防開支6年後佔GDP的2.5%

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）4月23日在訪問波蘭期間宣布，英國國防工業將轉入戰爭體制。



他出席在華沙第一裝甲旅總部舉行的新聞發布會稱：「英國國防工業將轉入戰爭體制。」

英國首相指出，只要有需要，英國將向烏克蘭提供至少目前水平的軍事支持。

他說，英國將逐步增加國防開支，來到2030年前，將達到佔國內生產總值（GDP）的2.5%。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克，圖左）2024年4月23日與北約秘書長斯托爾滕貝（Jens Stoltenberg，圖右）到訪華波蘭華沙的裝甲旅基地。圖中是陪同他們訪問基地的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。（Reuters）

辛偉誠與北約秘書長斯托爾滕貝（Jens Stoltenberg）到訪華沙時稱，英國國防支出的增加「從今天開始」，並將每年持續下去。他補充說，因此在未來6年中，英國政府將額外投入750億英鎊（約7,320.6億港元）用於國防。他強調這不需增加公共債務以及額外借款。

這750億英鎊將用於增加彈藥和無人機的生產， 這將使英國成為北約第二大國防支出國。

英國首相辦公室23日發聲明稱，英國將對烏克蘭加碼提供5億英鎊（約48.8億港元）的軍事援助計劃。這也是俄烏開戰後，英國對烏最大筆的軍事彈藥補給。這包括400輛軍車、60艘船艦及1,600枚防空導彈等。

此舉將導致英國本財政年度的軍事支持總額達到30億英鎊（約292.7億港元）。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克，圖中左二）2024年4月23日與北約秘書長斯托爾滕貝（Jens Stoltenberg，圖中左一）到訪華波蘭華沙的裝甲旅基地。圖中右一是陪同他們訪問基地的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。（Reuters）

辛偉誠表示，烏克蘭戰爭的核心教訓之一是，各國需要增加彈藥庫存，並有能力更快補充彈藥。

他並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話，確認提供軍援，重申支持烏克蘭抵禦俄羅斯的決心。