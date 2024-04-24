美國汽車公路起火隨時爆炸　途人合力救出受困司機　驚險片段熱傳

美國明尼蘇達州（Minnesota）一輛汽車4月18日在公路上起火，71歲司機受困車內，現場影片顯示，多名英勇途人不顧危險合力救人，即使火勢愈來愈大也未有放棄，終驚險地成功救出司機。司機感激表示途人做出令人難以置信的英雄行為，「他們選擇冒着危險跑向火焰，從隨時可能爆炸的着火汽車救出一名陌生人。」



71歲司機Sam Orbovich當時駕車撞上燈柱及護欄，汽車在公路上燃起大火，現場火光熊熊，在這危急關頭，他受困車內，無法脫身。

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司機生命受威脅，幸好有一群途人挺身而出，他們與公路救援隊的一名司機合力嘗試救人，據影片顯示，他們起初並不成功，多次嘗試打開車門，但車門遭公路圍攔擋住，火勢卻愈見猛烈，甚至車頭也逐漸起火，情況愈來愈危險。

途人一度要走開躲避，但他們都未有放棄救人，立刻再折返，甚至有愈來愈多途人加入拯救，最終把受困司機從車窗中拉出。只見在不久後，火勢已經蔓延整部車。

其中一位參與救援的途人托拉（Kadir Tolla）事後稱「我當時只看到的事，就是車上有一個人無法出來，需要我們的幫助。」

另一途人、24歲護士桑德（Tessa Sand）表示，她一邊嘗試救人一邊很害怕，「就像在發抖，很害怕。汽車完全着火了」，她又指「你可以感覺到它有多熱。濃煙的氣味在空氣飄盪。」

獲救司機Sam Orbovich事後形容這些救助他的途人是慈善的撒瑪利亞人（good Samaritans），他指「我今天仍在生，就是因為多位慈善的撒瑪利亞人，以及專業的緊急救援人員救了我性命。」

他稱汽車當時隨時可能爆炸，「當人們在高速公路開車，選擇冒着危險跑向火焰，從一輛隨時可能爆炸的着火汽車救出一個陌生人，這是令人難以置信的英雄行為。」