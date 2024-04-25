美國商務部：正審查中國使用RISC-V晶片對美國安影響

俄衛網4月25日引述路透社報道，根據一封寫給美國議員的信函，美國商務部正在審查中國在開源RISC-V晶片技術方面的工作對國家安全的影響。



據悉，RISC-V發音為「Risk Five」，意為「第五代精簡指令集電腦」，與英國半導體和軟件設計公司Arm Holdings的專有技術相競爭，可用作從智能手機晶片到人工智能先進處理器等各種設備的關鍵部分。該技術正被阿里巴巴集團等中國主要科技公司所使用，已成為中美先進晶片技術戰略競爭的新陣線。

去年11月，18名來自國會兩院的美國議員向拜登政府施壓，要求其制定計劃，防止中國「在RISC-V技術上取得主導地位並利用這種主導地位損害美國的國家安全與經濟安全。」

2023年9月26日，美國國會山莊外下着雨。（Reuters）

消息稱，美國商務部上周寫給議員的信中稱，美商務部正在「努力審查潛在風險並評估在商務部職權範圍內是否有可有效處理任何潛在關切的適當行動」。

同時，美商務部還指出，它需謹慎行事，以避免傷害參加研發RISC-V技術的國際組織的美國公司。之前，美國政府制定了有關向中國轉讓5G技術的管控措施，這些措施為參與中國也是成員的國際標準機構的美國公司製造了障礙，使美國面臨失去該領域領導地位的風險。